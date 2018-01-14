Сформировать комфортную городскую среду в Новомосковске не удастся без суда

Формирование комфортной городской среды в Новомосковске дошло до суда.



Из-за срыва сроков контрактов на благоустройство администрация будет судиться с подрядными организациями.

В соответствии с муниципальными контрактами подрядчики обязались выполнить все работы по благоустройству территории дворовых проездов по улице Мира на 26-м квартале в срок до 1 октября, а работы по благоустройству мемориального комплекса в парковой зоне Залесного микрорайона – до 31 августа.

Срок исполнения работ по контрактам был серьёзно нарушен, а к подрядчикам должны были быть применены штрафные санкции.

ООО «Монолит-Т», получившее подряд на 13,7 млн рублей на благоустройство территории мемориального комплекса в парковой зоне Залесного микрорайона, на своём сайте размещал отчёты о выполнении работ до июля.

Как «Новомосковск сегодня» опубликовал документ из горадминистрации за подписью главы Вадима Жерздева, в котором сообщается, что в адрес ООО «СТА-Столица» и ООО «Монолит-Т» направлены претензии с требованием уплаты пени за просрочку исполнения обязательств и штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству дворовой территории и дворовых проездов по адресам: ул. Мира, 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, ул. Зеленая, 3, 3А, 1/5, 11, 11А, ул. Комсомольская, 1, 3 и на выполнение работ по благоустройству территории мемориального комплекса в парковой зоне Залесного микрорайона.

Помимо этого, в адрес коммерческого банка «Русский инвестиционный альянс» было направлено требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения своих обязательств. Между тем, по данным Арбитражного суда Тульской области, в настоящее время администрацией Новомосковска к подрядчикам, допустившим срыв сроков, уже поданы исковые заявления.