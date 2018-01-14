Более 12 тысяч жителей в Узловском районе Тульской области остались бед водоснабжения.



Как сообщили в МЧС, 14 января около 13:00 мск поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Узловском районе. Без водоснабжения остались около 900 домов различной этажности с общим числом жителей более 12 тысяч человек.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады, организован подвоз технической воды.

Также в Новомосковске из-за прорыва трубы несколько районов остались без отопления. Авария произошла на Донском проезде. Проблемы возникли в 5-ом и 6-ом микрорайонах, в микрорайоне Залесном и на Трудовом проезде. На месте аварии идут сварочные работы.