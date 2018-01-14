Глухонемая власть

Новомосковский клуб глухонемых уже много лет обитает в развалинах.



На днях губернатор Тульской области Алексей Дюмин после жалобы одной из жительниц поручил главе администрации Новомосковска Вадиму Жерздеву в течение двух месяцев найти внебюджетные средства и отремонтировать здание клуба.

Но долгие годы власть не замечала этой проблемы.

Здание было построено в 1940 году. Сначала здесь размещалась автостанция, в 60-е годы здание отдали клубу межрайонного отделения Всероссийского общества глухих.

В советские времена сообщества инвалидов патронировало государство. Жизнь в клубе бурлила — здесь были кружки по шахматам, шашкам и домино, танцевальные вечера, праздничные посиделки. В современной России клуб оказался никому не нужен.

Как рассказала «АиФ» сурдопереводчик и вдохновитель клубной работы Наталья Лутовинова, до перестройки здание ещё частично ремонтировалось. А когда нагрянули новые времена, общественной организации никто уже не помогал. Более 150 человек из Новомосковска и перечисленных выше районов остались без какого бы то ни было патронажа.

«Потекла крыша. Разрушились крылечки. Осыпавшаяся штукатурка обнажила дранку. Стены облупились и покрылись доморощенными „грэфити“ и безобразными каракулями. Одним словом, упадок. Не намного лучше и внутри. Электропроводка дошла до такого состояния, что если бы не вмешательство председателя областного отделения общества Юрия Крылова, вход в клуб людям давно бы уже был заказан пожарными. Систему электроснабжения малость подремонтировали, однако пожарные и сейчас ограничивают проведение мероприятий по времени и по количеству участников. Система отопления настолько стара, что спускай воду, не спускай – теплее не становится — так забились за десятилетия батареи», — отмечает издание.

Несмотря на убогое состояние здания, жизнь здесь не затихала. Завсегдатаи клуба, для которых он стал вторым домом, постоянно украшают помещения к праздникам.

Чтобы отремонтировать клуб, требуется 2,5 миллиона рублей. Однако за годы потерялись документы, которые указывали бы на юридического владельца здания. Теперь их нужно восстанавливать, чтобы на внебюджетные средства новомосковские власти могли исполнить губернаторское распоряжение.

Заместитель главы администрации Новомосковска Владимир Грицаенко заявил, что для составления сметы с состоянием здания знакомятся специалисты. Вместе с тем власти занимаются поиском подходящего помещения. Означает ли это, что раритетное строение, сохранившееся в Новомосковске с довоенных времен, будет снесено в силу изношенности, до конца пока не ясно. И сами его обитатели, и горожане очень бы этого не хотели.

Фото — «Новомосковск сегодня»