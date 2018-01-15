Наследили за семь лет

15 января Следственный комитет России отмечает 7 лет со дня своего образования.



До этого были 4 года работы в качестве подразделения Генпрокуратуры, после чего начала действовать независимая федеральная следственная структура, подчинённая непосредственно президенту.

Перед комитетом была поставлена задача расследования тяжких преступлений, его сотрудники получили право заниматься следствием и дознанием, отслеживать и принимать меры по соблюдению законодательства об уголовном судопроизводстве, решать по поручению руководства страны ряд экономических и политических задач.

Сегодня штатная численность СКР, включая военные следственные органы, составляет более 35 тысяч человек, штат тульского управления — около 200 человек.

За семь лет работы в управлении рассмотрено около 85 тысяч сообщений о преступлениях, возбуждено и расследовано около 8 тысяч уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено свыше 5 тысяч лиц.

Сейчас СКР переживает не самые лёгкие времена. Ведомство Александра Бастрыкина последние годы сотрясают коррупционные скандалы, ходят слухи о его скором расформировании.

Самым громким скандалом стали аресты высокопоставленных сотрудников СКР по делу Шакро Молодого. Заместителя главы московского управления СК Дениса Никандрова и двух руководителей службы собственной безопасности — Максима Максименко и Александра Ламонова — обвинили в получении взятки от криминального авторитета Закария Калашова (Шакро Молодого) за «смягчение статьи» сообщнику криминального авторитета Андрею Кочуйкову (Итальянцу) по делу о вымогательстве.

Ранее Никандров подозревался и в связи с крышеванием подпольных казино в Подмосковье. Несколько лет назад ряд подмосковных прокуроров обвинили в прикрытии нелегального игорного бизнеса, однако расследование буквально развалилось ещё на предварительном этапе следствия, Никандров вёл это дело с 2011 года. В показаниях различных свидетелей по делу не раз упоминалась фамилия действующего прокурора Тульской области Александра Козлова, который тогда был заместителем прокурора Москвы. В 2017 году руководитель столичного главка Александр Дрыманов вернулся к теме игорного бизнеса, возбудив дело о незаконной организации преступного сообщества на территории нескольких регионов. Под подозрение попали 17 человек.

Что касается борьбы с коррупцией, за период с 2011 по 2016 год (за 2017 год итоги ещё не подведены) СКР направил в суд более 60 тысяч коррупционных дел. Более 36 тысяч из них были возбуждены против госслужащих, около 25 тысяч — в отношении взяткодателей. Также до суда были доведены 347 уголовных дел, возбуждённых в отношении организованных коррупционных групп и 25 ОПГ. Ведомство вернуло в бюджет более 26 млрд рублей и добилось ареста имущества обвиняемых на общую сумму более 45 млрд рублей.