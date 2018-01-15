Тульский губернатор увеличит себе зарплату

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс на рассмотрение депутатов законопроект о повышении базового денежного вознаграждения лиц, занимающих государственные должности.



Денежное вознаграждение государственных чиновников с 1 января 2018 года повышено в 1,04 раза, говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что сумма базового денежного вознаграждения губернатора Тульской области соответствует размеру денежного вознаграждения федерального министра, установленного Указом главы государства.

СМИ посчитали, что зарплата губернатора увеличится с 81 513 рублей до 84 774 рублей в месяц.