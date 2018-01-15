Где разместился тульский штаб Путина

Аппарат предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина возглавил глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.



Всего в аппарат вошли 11 человек, включая референта по управления по общественным проектам Владислава Бочкова.

Аппарат штаба состоит как из чиновников, так и из общественных фигур. Открыты региональные штабы. В Туле штаб Путина начал работу по адресу: проспект Ленина, 88.

Также открылся сайт кандидата в президенты России Владимира Путина. Он оплачен из средств предвыборного фонда. Стоимость разработки и сопровождения проекта на предвыборной период составила около 1,5 млн рублей.