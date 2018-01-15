Бывший начальник Душакова заявил, что тот не мог влиять на результаты аукционов

Бывший замглавы администрации Щёкинского района Анатолий Панфилов дал показания в суде по делу бывшего своего подчинённого и экс-зампреда комитета Тульской области по развитию туризма Александра Душакова.



Панфилов был начальником Душакова, когда последний работал в щёкинской райадминистрации.

Сейчас Александр Душаков обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Душаков с августа 2015 года занимал должность председателя комитета экономического развития администрации Щёкинского района, а с декабря 2016 года — заместителя председателя комитета Тульской области по развитию туризма. В этот период времени он ежемесячно получал от двоих предпринимателей денежные суммы в размере 100-120 тысяч рублей, якобы предназначенные для расходования на нужды администрации Щёкинского района, обещав за это не препятствовать их предпринимательской деятельности. Всего он получил 1,8 млн рублей, которыми чиновник распорядился по своему усмотрению. Душаков был задержан сотрудниками УФСБ 4 апреля 2017 года у здания областного правительства.

Как сообщил на суде один из потерпевших, с Душаковым была достигнута договорённость, что предприниматели будут платить 110-120 тысяч рублей ежемесячно. Оплата осуществлялась с 2015 года, деньги передавались в разных местах, в том числе у здания районной администрации. По словам другого потерпевшего, Душаков угрожал проблемами в случае, если предприниматели не будут платить, грозил УФАС и отменой результатов аукционов.

Лишь спустя два года, когда «надоело платить», предприниматели обратились в тульское управление ФСБ. 4 апреля 2017 года под контролем оперативников ФСБ второй из потерпевших передал Александру Душакову 100 тысяч рублей. На суде было озвучено, что Душаков не брал деньги в руки, а кивком велел положить всю сумму ему в портфель, вскоре произошло задержание. По словам потерпевших, факты передачи денег не фиксировались — никаких квитанций, или расписок предприниматели не получали.

Один из свидетелей по делу Душакова и его бывший начальник Анатолий Панфилов работал в администрации Щёкинского района с 2015 году. Он курировал вопросы управления муниципальной собственностью, развития малого бизнеса и предпринимательства, осуществлял контроль над комитетами по экономике, административному надзору.

Как сообщил на сегодняшнем заседании Анатолий Панфилов, по поводу проведения аукционов ни Душаков, ни кто-либо из потерпевших предпринимателей к нему конкретно не обращался. По программе «Народный бюджет» Панфилов сам встречался с предпринимателями в кабинете.

«Душаков потом перешёл работать и отношения нас больше никакие не связывали. Мы не общались. Я так и остался начальником отдела. Душакову я организационных задач не ставил. Для выделения денег был „Народный бюджет“», — цитируют Панфилова «Тульские новости».

По словам чиновника, без соглашения администрации никакие деньги не перечислялись. Конфликтных ситуаций с Душаковым не было. Результаты аукциона он не мог подменить, права решающего голоса, чтобы отменить результаты аукциона, пояснил Панфилов, у Душакова не было, комиссия не находилась в его подчинении.

Сам Анатолий Панфилов осенью прошлого года также попал под подозрение и прокурорскую проверку, в результате покинул свой пост. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ (Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

По версии следствия, в 2013 году администрация Щёкинского района предоставила в аренду одному из предпринимателей земельный участок в Щёкино и выдала разрешение на строительство торгово-офисного здания. Когда потребовалось согласовать изменения в проектную документацию и продлить срок разрешения на строительство, чиновники отказали бизнесмену и тот подал в суд. В 2017 году суд обязал администрацию Щёкинского района продлить срок действия разрешения и внести изменения в проектную документацию, первый замглавы администрации Анатолий Панфилов снова подписал решение об отказе.