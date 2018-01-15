В Новомосковске жителей изводит кальянная, открывшаяся по соседству с прокуратурой, МВД и домом, где живёт глава (видео)

Жители Новомосковска просят обратить внимание муниципальных властей и правоохранительных органов на их беду.



На первом этаже дома №29А по улице Октябрьская появилось кафе – кальянная «Хука Хаус». С тех пор жизнь целого дома превратилась в сплошное мучение.

Кафе работает до последнего клиента, а значит, что и после одиннадцати часов вечера из помещения доносится громкая музыка. Прямо на ступеньках у входа в подъезд посетители кальянной громко общаются, курят, выпивают. Всю ночь подъезжают и отъезжают машины. Шум, по словам жильцов, стоит такой, что спать попросту невозможно. А кроме того, в жилые квартиры постоянно проникают запах и дым от кальяна.

Жалобы жильцов в различные инстанции ни к чему не привели. С их слов, Роспотребнадзор ссылается на прокуратуру, прокуратура на администрацию, а администрация на органы внутренних дел. В итоге, обойдя по кругу все инстанции, люди остались ни с чем, а «Хука Хаус» как работала, так и работает, пишет «Новомосковск сегодня».

Для того, чтобы хоть как-то попробовать сдвинуть с мертвой точки решение своей проблемы, жильцы дома установили видеокамеру. Но не видеозаписи попытки нападения на одного из жильцов, ни видео угроз, ни другие, более «взрослые» записи несчастным людям не помогли. (некоторые из следующих видеоматериалов предназначены только для лиц старше 18 лет).

«Больше всего в этой ситуации возмущает позиция полицейских. Такие вещи происходят, буквально у них под носом, а они не в состоянии даже грамотно составить административный протокол» — возмущаются жители.

Пикантность данной ситуации создает само место расположения кальянной: буквально в соседних домах расположены прокуратура города Новомосковска, отдел МВД России по Новомосковску, а также Управление вневедомственной охраны. Кроме этого, в доме напротив проживает глава городской администрации Вадим Жерздев, под окнами которого, фактически, и разворачиваются описываемые события.