Опасные химикаты, которые обнаружили на окраине Тулы, принадлежат «Щегловскому валу». Дюмин требует наказать виновных

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил привлечь к ответственности виновных в организации незаконной свалки в посёлке Новомедвенский на окраине Тулы.



Напомним, о свалке сообщила одна из жительниц, которая, гуляя с собакой, обнаружила гору канистр и мешков с опасными химикатами.

15 января на оперативном совещании в правительстве начальник тульского управления МЧС Владимир Кий доложил, что было обнаружено 327 ёмкостей объёмом от 10 до 35 литров, в которых находятся отходы гальванического производства 3-го класса опасности, принадлежащие оборонному предприятию «Щегловский вал». Также были найдены мешки с опилками и торфом. По его словам, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Сейчас химикаты вывезены на промышленную площадку предприятия. В дальнейшем их планируют утилизировать.

Сотрудниками УМВД были взяты образцы для анализа, в том числе грунт. Дело направлено в управление Следственного комитета.

Природоохранная прокуратура проверит деятельность организации, с которой у «Щегловского вала» заключён договор на транспортировку отходов.

По словам министра природных ресурсов и экологи Тульской области Юрия Панфилова, установленная компания не имеет лицензии для сбора и утилизации отходов этого вида опасности. Министерство возбудило административное дело по статье 8.2 КоАП РФ, виновному грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что создалась ситуация, которая могла повлечь за собой негативные последствия для жителей области, и необходимо разобраться в ней до конца, применив все меры реагирования.

«Виновные должны быть установлены и наказаны по всей строгости закона. Я надеюсь, что руководители всех предприятий, которые в своем производственном процессе используют химикаты, сделают для себя необходимые выводы», — подчеркнул он.

По данным СМИ, предполагаемая фирма, которую установили по сопроводительным документам на груз, — ООО «Бренд» из Рязанской области.