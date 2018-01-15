В Москве обманутые дольщики просят ФСБ организовать проверки недостроев в регионах. В Тульской области в реестре дольщиков около ста человек

15 января в Москве обманутые дольщики пришли к приёмной ФСБ.



На Кузнецком мосту выстроилась очередь из примерно сотни человек. Здесь собрались участники долевого строительства жилищных комплексах Москвы и Московской области, которые так и не дождались своих квартир.

«Мы были у приёмной Путина, у Белого дома, мы ходим ко всем министрам, просим их включиться в проблему и найти решение вопроса. Мы хотим, чтобы нас хотя бы выслушали, потому что это строительный произвол, это нарушение, которым должно заняться именно это учреждение», — цитирует портал «Активатика» одного из дольщиков.

Сейчас дольщики просят информировать президента об отсутствии сдвигов по их проблеме и необходимости принятия принципиального решения через государственную программу – другие способы неэффективны и не действуют. Они полагают, что общая картина искажена, Минстрой не предоставляет президенту реальных цифр по долевому строительству.

Статистика, по данным самих дольщиков, такова: в России насчитывается более 500 тысяч (а вместе с семьями – 1,5-3 млн) дольщиков. Только в Московской области дольщиков более 54 тысяч, более 20 тысяч в Москве. Проблема существует в 35 регионах, по которым у дольщиков есть информация как минимум о 350 ЖК. Многие из дольщиков вынуждены оплачивать ипотечный кредит и арендовать жильё. В Подмосковье в двух ЖК люди заселились и живут в неотапливаемых помещениях.

В Тульской области по данным Минстроя России, насчитывается 7 проблемных объектов, в реестр пострадавших дольщиков внесены 43 человека. Тогда как в инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору называют цифру в два раза больше — 89 человек. Это 48 дольщиков ЖК «Парус», застройщиком которого является компания «СУ-155», а также 35 человек, вложившихся в дома, которые возводил в деревне Варваровка банкротящийся на данный момент «СтройСервисПроект». Ещё три человека вложились в жильё в Щёкино, которое строит также обанкротившийся «Газстройконструкция», столько же человек — в дома в «Социальной инициативы и К» в Новомосковске.

Тульские дольщики ЖК «Октябрьский» (ООО «Анкер») прошли огонь, воду и медные трубы.

Уже не первый раз переносились сроки сдачи домов жилого комплекса «Вертикаль», построенного на территории стадиона «Кировец». Губернатор Алексей Дюмин призвал чиновников и застройщиков не допустить в 2018 году роста числа пострадавших дольщиков.

Всего на территории Тульской области долевое строительство осуществляется на 127 объектах (более 17 тысяч квартир).

26 января в Госдуме должен пройти круглый стол по проблеме дольщиков. Дольщики со всей России надеются, что их вопросами займётся председатель Госдумы Вячеслав Володин. А пока пишут руководителю ФСБ Александру Бортникову.

«Довожу до Вашего сведения, что в регионе, вопрос о защите интересов прав обманутых дольщиков, на которых не распространяется действие компенсационного фонда, не решается. Поручение Президента РФ №1520 от 03 августа 2016 года не исполняется:

1. Не внесены данные по всем долгостроям региона. На официальном сайте Минстроя РФ перечислены только проблемные объекты, что искажает реальный масштаб проблемы.

2. Администрация (указывается регион, район, город и т. д.), на территории, которой находится долгострой, не признает объект проблемным, чтобы не портить статистику; при этом Администрация обладает данными по выданным разрешениям на строительство, по их продлениям, по вводу домов в эксплуатацию. Налицо искажение данных и ввод в заблуждение Главы Государства, Главы Правительства РФ.

3. Отсутствуют данные строительно-финансовой экспертизы, без которой невозможно прописать меры финансового характера, подсчитать сумму необходимую для завершения строительства.

4. Отсутствует страховка от „строительных пирамид“, когда действующий, недобросовестный застройщик регистрирует в Росреестре Договор Долевого Участия (далее – ДДУ) на вторую и последующие очереди продаж, не исполнив обязательства по первой очереди продаж, при этом „выбивает“ для себя новые преференции, увеличивая количество обманутых дольщиков.

5. Не определено понятие „преференции“ для нового, добросовестного застройщика (инвестора), готового выйти на объект для завершения его строительства. Преференции должны быть прозрачны для исключения коррупционной составляющей.

6. Не просчитан ущерб, который может быть нанесен государству в случае сноса долгостроев.

7. Имеющийся ранее механизм страхования гражданской ответственности застройщика не показал себя как реально работающий и эффективный инструмент защиты прав и имущественных интересов дольщиков, страховые премии, полученные страховщиками, выведены или потрачены на неизвестные цели.

8. Государственной Думой РФ, при участии Глав федеральных министерств и ведомств не проработан вопрос целевой программы достраивания всех долгостроев. Федеральные органы власти сейчас занимают позицию дистанцирования от проблемы, не видя ее федерального масштаба и необходимости федерального системного решения, уклоняясь от признания факта несостоятельности «регионального подхода».

Для недопущения дальнейшей эскалации социальной напряженности сообщества обманутых дольщиков, членов наших семей, родственников и сочувствующих, прошу Вас:

1. в рамках полномочий органов федеральной службы безопасности проинформировать Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации РФ о недопустимости уклонении федеральных чиновников от решения проблем обманутых дольщиков;

2. Обратиться к руководству ГД РФ, Министру строительства РФ, Министру финансов РФ, Министру Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ, Главам регионов РФ о необходимости разработки и согласования комплексного плана достройки регионов с региональным и федеральным соучастием;

3. Провести совместные мероприятия силовых ведомств и выездные проверки в регионы», — говорится в обращении.