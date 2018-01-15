Житель Тульской области, который три года назад в женских сапогах украл гуся, попался на наркотиках

В Тульской области полицейские выявили факт хранения наркотиков в крупном размере.



В ходе оперативных мероприятий в Кимовском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков на основании полученной информации обнаружили дома у 53-летнего ранее судимого мужчины несколько коробок с коноплёй.

Исследование подтвердило, что в коробках были части конопли, содержащие наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 8,2 кг.

Мужчина сообщил полицейским, что длительное время не работал, и не имел денег на сигареты. Обнаружив в поле недалеко от дома дикое произрастание конопли, он решил использовать её вместо табака.

Любопытно, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения сотрудников полиции и был осуждён за одну из самых необычных краж. Три года назад он похитил гуся из сарая в одном из сёл, при этом, чтобы запутать полицейских, надевал женские сапоги.

Сейчас в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 228 УК РФ.