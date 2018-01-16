Когда в России перейдут на прямую оплату услуг ЖКХ

К 1 февраля в России подготовят закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов.



Он позволит исключить управляющие компании из цепочки коммунальных платежей.

В 2017 году документ успел пройти первое чтение. Однако авторы законопроекта попросили отсрочку для доработки. В первоначальной версии ресурсоснабжающая организация могла отказать собственникам жилья в переходе на прямые договоры, теперь перечень оснований для отказа установит правительство.

Благодаря новой системе перечислять плату за ресурсы можно будет напрямую поставщику. Инициировать переход на новый механизм может поставщик или потребитель.