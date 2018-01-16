23-летний житель Щёкино сядет на 20 лет за продажу наркотиков подросткам

Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя Щёкино, осуждённого за наркопреступления.



Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению психотропных веществ двух и более лиц, каждое из которых является несовершеннолетним, и его действия повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропного вещества), п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (совершение лицом, достигшим 18-летнего возраста, незаконного сбыта психотропных веществ, в отношении несовершеннолетнего).

Судом установлено, что Николай Садыков в период с 1 по 26 апреля 2015 года, а также в период с 4 июня по 3 июля 2015 года и 3 января 2016 года предлагал несовершеннолетним девушкам употребить смесь, содержащую амфетамин. В результате у них возникла зависимость от психостимуляторов.

28 января 2016 года Садыков незаконно сбыл наркотическую смесь массой 0,15 г несовершеннолетней, получив денежные средства в размере 1 тысячи рублей. 26 апреля за такую же сумму он сбыл смесь массой 0,12 г подростку. Аналогичным способом 4 июня Садыков сбыл психотропное вещество массой 0,39 г лицу, принимавшему участие в ОРМ «Проверочная закупка».

По совокупности преступлений суд назначил Садыкову наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 15 января 2018 года приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.