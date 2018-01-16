Новомосковец угрожал сожительнице ножом

32-летний житель Новомосковска предстанет перед судом за угрозу убийством.



Вечером 5 декабря 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина находился в квартире вместе со своей сожительницей. Между ними произошла бытовая ссора, в ходе которой он ударил женщину по лицу, затем взял со стола кухонный нож и приставил ей к животу, пригрозив убийством.

Женщина оттолкнула обидчика, в результате он нанёс порезал ей плечо ножом.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.