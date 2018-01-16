СМИ: На тульский мусор положили глаз Греф и Чайка

Издание «Руполит» сообщает о намерениях сыновей генпрокурора России и главы Сбербанка заняться тульским мусором.



Структуры сына генпрокурора России Юрия Чайки, бизнесмен Игорь Чайка, покупают фирму «Хартия», которая занимается вывозом и переработкой мусора. «Хартия» — одна из самых крупных российских компаний в области отходов, у ней есть и свой полигон, и своя техника.

Также в мусорном бизнесе задействован сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, Олег Греф. В его распоряжении имеется доля в 5% в компании «Чистая логистика».

В июне прошлого года «Чистая логистика» купила 33,33% крупнейшей московской мусоровозной компании «МКМ-Логистика», которая занимается вывозом бытовых и крупногабаритных отходов, грунта и снега в Москве.

По данным «Руполит», «МКМ-Логистика» ворвалась в Тульский регион, получив контроль над ООО «Региональный оператор «Восток». На данный момент «МКМ-Логистика» при участии Грефа владеет 51% «Востока», остальные 49% принадлежат Аркадию Кошину, хозяину ряда организаций в Тульской области.