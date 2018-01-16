Тульская «Гражданская палата» будет работать за 2 млн президентских средств

Девять некоммерческих организаций Тульской области получили президентские гранты во втором конкурсе 2017 года.



Всего на президентские гранты претендовала 31 организация из Тульской области. Общая сумма запрашиваемых ими грантов составляла около 165 млн рублей.

2,6 млн рублей достались благотворительному фонду «Содействие», 2,1 млн рублей — центра поддержки инициатив «Гражданская палата», 1,8 млн рублей — «Ассоциации многодетных семей», 1,3 млн рублей —

молодёжная организация «Экспресс-арт».

Ещё ряд НКО получили суммы до 500 тысяч рублей.

В 2016 году от Тульской области президентский грант в размере 1,8 млн рублей от «РСМ» получила региональная общественная организация охраны демократических принципов «Добровольная Молодёжная Дружина» за проект «НЕ СУПЕР — герои».

Также 4 млн рублей через оператора Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» достались Тульской областной молодёжной общественной организации по развитию гражданского общества «Молодые туляки» на реализацию проекта «Спортивное братство».

3 млн рублей через оператора «Российский союз ректоров» получила Тульская региональная общественная организация «Центр содействия социальной защите и реабилитации несовершеннолетних „Дом“» на проект «Модный русский дом».