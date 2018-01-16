18 января в «Тульских древностях» расскажут, как ландшафт Куликова поля помог выиграть сражение

18 января в 17:00 мск в музее «Тульские древности» пройдёт лекция, посвящённая историческому ландшафту Куликова поля.



Туляки смогут узнать, как палеогеографы узнают о ландшафтах прошлых эпох, организуют свои исследования и интерпретируют данные, полученные в ходе полевых и лабораторных работ.

Кандидат географических наук Ольга Буровка расскажут, каким был ландшафт Куликова поля в период сражения, как военачальники смогли учесть особенности этого ландшафта для победы, а современные военные археологи для поиска артефактов.

Стоимость билета – 100 рублей. Справки по телефону 36-16-63.