Тульский мэр поздравил иностранцев, ставших гражданами России, и призвал их выбрать «будущее нашего великого государства»

15 января в Туле состоялась церемония принесения присяги граждан РФ.



С 1 сентября вступил в силу закон, который ввёл процедуру принесения присяги при получении гражданства РФ. За это время гражданство РФ в городе Туле получили 1200 человек, всего стали гражданами РФ в 2017 году 4500 человек.

Сегодня 18 иностранных граждан поклялись соблюдать законы России, уважать историю и традиции других национальностей.

Мэр Тулы Юрий Цкипури поздравил иностранных граждан с получением гражданства РФ и вручил им памятные подарки.

«Паспорт гражданина закрепляет вашу неразрывную связь с Россией, дарует права и наделяет обязанностями. Успехи города-героя Тулы, Тульской области и России в целом складываются из маленьких и больших побед каждого гражданина. От ваших знаний, упорства, гражданской позиции будет зависеть завтрашний день. Нам необходимы люди, готовые трудиться на благо тульской земли», — сказал мэр.

Также Цкипури призвал граждан принять участие в президентских выборах.

«Кстати, 18 марта вы сможете воспользоваться правом гражданина и выбрать президента РФ, проголосовав за будущее нашего великого государства», — отметил градоначальник.