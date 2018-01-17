В Тульской области за год арестовали 181 шубу

В Роспотребнадзоре подвели итоги надзора за реализацией изделий из натурального меха в 2017 году.



За 12 месяцев было проведено 13 контрольно-надзорных мероприятий, проинспектировано 566 единиц изделий.

По итогам проверок арестована 181 единица меховых товаров на сумму 11,8 млн рублей. Возбуждено 8 административных дел по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Рассмотрены 5 дел, наложены штрафы на сумму 26 тыс. рублей с конфискацией 8 меховых товаров на сумму 199 тыс. рублей.

В отношении одного субъекта, допустившего реализацию 171 единицы меховых товаров без маркировки на сумму 11,6 млн рублей, собираются возбудить уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ.