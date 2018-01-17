В Тульской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа

В Тульской области заработала «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ.



Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы о мерах профилактики, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях, расскажут родителям, как уберечь детей от заболеваний в период эпидемий.

Консультацию специалистов можно получить с 09:00 до 16:00 мск по телефонам:

в Туле и Киреевском районе — 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56, 77-31-12, 22-36-01;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах — 8 (48753) 4-09-09, 8 (48753) 4-09-07, 8 (48753) 4-09-02;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах — 8 (48741) 6-54-56, 8 (48741) 6-53-86;

в Новомосковске, Донском, Богородицком, Венёвском, Кимовском и Узловском районах — 8 (48762) 6-45-81, 8 (48762) 6-50-70; 8 (48762) 6-56-62;

в Суворовском, Белёвском, Одоевском и Дубенском районах — 8 (48742) 4-16-10, 8 (48763) 2-48-96, 8 (48763) 2-03-47;

в Щёкинском, Плавском и Тёпло-Огарёвском районах: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48751) 5-34-30, 8 (48751) 5-35-57, 8 (48755) 22-0-66.

Также, получить консультацию специалиста можно по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.