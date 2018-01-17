Где в Тульской области искупаться на Крещение. Полный список купелей и прорубей

Жители Тульской области смогут искупаться на Крещение в ночь с 18 на 19 января.



Около купелей, святых источников и прорубей будут дежурить сотрудники МЧС, МВД, врачи и представители Всероссийского общества спасения на водах.

Полный список купелей, святых источников и прорубей:

Купели и святые источники

1. Алексинский район, д. Колюпаново (св. источник)

2. Алексинский район, с. Красное (св. источник)

3. Алексинский район, д. Егнышовка (св. источник)

4. Арсеньевский район, н.п.Даргомыжка (МО Астаповское) (купель)

5. Белевский район, д. Жабынь (МО Правобережное) (св. источник)

6. Богородицкий район, с. Папоротка (МО Бахметьевское) (купель)

7. Воловский район, с. Никитское (МО Двориковское), р. Непрядва (купель)

8. Веневский район, д. Свиридово (МО Центральное) (св. источник «12 ключей»)

9. Дубенский район, с. Новое Павшино (МО Протасовское) (св. источник)

10. Ефремовский район, с. Тюртень (св. источник)

11. г. Ефремов, р. Красивая Меча (купель)

12. Кимовский район, с. Себено (МО Епифанское) (купель)

13. Киреевский район, с. Дедилово (МО Дедиловское), св. источник «Воскресение Христово» (купель храма)

14. Киреевский район, с. Пятницкое (МО Бородинское) (св. источник «Ильинский»)

15. Куркинский район, с. Грибоедово (МО Михайловское) (св. источник «Прощеный колодец»)

16. Куркинский район, с. Орловка (МО Михайловское) (св. источник «Барский колодец»)

17. г. о. Новомосковск, с. Осаново (МО Гремячевское управление) (св. источник)

18. Одоевский район, д. Зиброво (МО Восточно-Одоевское) (купель)

19. Суворовский район, с. Березово (МО Юго-Восточное), Свято-Никольский храм (купель)

20. Тепло-Огаревский район, д. Нарышкино (МО Нарышкинское) (св. источник)

21. Узловский район, с. Федоровка (МО Шахтерское), св. источник «Три колодца»

22. Узловский район, с. Бутырки (МО Смородинское) (св. источник)

23. Щекинский район, д. Косое (МО Ломинцевское) (купель)

24. Ясногорский район, д. Башино (МО Иваньковское), св. источник Казанской божьей матери

25. Ясногорский район, с. Спицынское (МО Теляковское) (св. источник)

26. Заокский район, с. Бехово (МО Страховское) (купель)

27. Заокский район, п. Маяк (МО Малаховское) (купель)

28. Заокский район, с. Савино (МО Малаховское) (купель)

Проруби

1. Дубенский район, п. Жигулевский, Рыбхоз «Воскресенский», прорубь на пруду № 1

2. г. о. Донской, мкр. Руднев, зона отдыха «Голубая вода», прорубь на пруду

3. Кимовский район, с. Покровское (МО Новольвовское), прорубь

4. Киреевский район, с. Орловка (МО Дедиловское), р. Олень, прорубь

5. р.п. Новогуровский, ул. Спортивная, прорубь на пруду № 1

6. Щекинский район, п. Первомайский, прорубь на пруду

7. Щекинский район, г. Советск, прорубь

8. Чернский район, п. Чернь, река Чернь, ПКиО, прорубь

9. г. Тула, средний пруд ЦПКиО им. П.П. Белоусова, прорубь

10. Узловский район, пруд «Трестовский», прорубь