В Туле следователи проверяют версию гибели пациента из-за некачественной медпомощи

В Туле Следственный комитет организовал проверку по сообщению в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине, который впоследствии скончался.

Стало известно, что мужчина скончался от заболевания, которое медицинские работники вовремя не диагностировали.

Сейчас организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка правильности действия медицинских работников.

В 2017 году тульскими следователями было возбуждено 20 уголовных дел по фактам ненадлежащего оказания гражданам медицинской помощи.

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