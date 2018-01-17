Одежда и руки Душакова светились красным

В тульском суде продолжают рассматривать дело бывшего председателя комитета экономразвития Щёкинского района и экс-зампреда комитета Тульской области по развитию туризма Александра Душакова.



Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Душаков с 2015 года получал от двоих предпринимателей денежные суммы в размере 100-120 тысяч рублей, якобы предназначенные для расходования на нужды администрации Щёкинского района, обещав за это не препятствовать их предпринимательской деятельности. По словам потерпевших, в противном случае чиновник грозил УФАС и отменой результатов аукционов. Всего он получил 1,8 млн рублей, которыми чиновник распорядился по своему усмотрению. Душаков был задержан сотрудниками УФСБ 4 апреля 2017 года у здания областного правительства.

На суде его бывший начальник, замглавы администрации Щёкинского района Анатолий Панфилов сообщил, что Душаков не мог влиять на результаты аукционов. Сам Панфилов также находится под следствием по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

На очередном судебном заседании 17 января действующий глава администрации Щёкинского района Олег Федосов подтвердил показания Панфилова, отметив, что Душаков на заседании комиссии мог только отдать свой голос «за» или «против» решения. При этом от Душакова в администрацию не поступало информации о спонсорской помощи от предпринимателей.

Также двое понятых рассказали подробности задержания Душакова. По словам одной из понятых, во время прогулки в сквере к ним подошёл человек, представившийся сотрудником ФСБ, и попросил поучаствовать в следственных действиях. Сотрудники ФСБ пометили и сложили 100 тысяч рублей пятитысячными купюрами, просили расписаться в документах. Затем все вместе проехали на машине на Крестовоздвиженскую площадь, понятых подвели к месту, где был задержан Душаков, на земле лежал портфель. Одежда и руки Душакова, по словам девушки, при направлении специального фонаря светились красным. Затем руки Душакова примотали скотчем, цитируют показания девушки «Тульские новости». В то же время на предыдущем заседании было озвучено, что чиновник деньги в руки не брал, а кивком головы указал положить их в портфель.

Второй понятой подтвердил показания, добавив, что помеченные деньги передали «двум товарищам», которые не были сотрудниками и которые должны были передать деньги.