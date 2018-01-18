В Ефремове в овраге нашли убитого мужчину

Вечером 16 января в овраге недалеко от дома на улице Набережная в Ефремове было обнаружено тело 29-летнего мужчины с признаками насильственной смерти



По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель города.

По версии следствия, 16 января в заброшенном частном доме компания распивала спиртные напитки. Один из мужчин стал предъявлять претензии своей знакомой, а затем попытался ударить её и выгнать на улицу.

Второй мужчина заступился за женщину, после чего двое конфликтующих вышли на улицу, где во время выяснения отношений мужчина, который заступился за знакомую, достал принесённый им из дома нож и нанёс им удар в грудную клетку зачинщику ссоры. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).