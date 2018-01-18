В Тульской областной Думе одобрили законопроект об увеличении штрафов за сброс мусора вне отведённых мест

Комитет по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Тулоблдумы одобрил законопроект о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях в Тульской области».



Документ подготовлен в целях усиления административной ответственности за сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание отходов.

Предлагается увеличить минимальную сумму штрафа, налагаемого на физических лиц, за вышеуказанное правонарушение с 2,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.