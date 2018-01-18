СМИ: Бредихин продал часть «Авроры», которую называли виновной в порыве водовода прошлой зимой

Тульский бизнесмен Игорь Бредихин продал часть ГК «Аврора», включающую в себя строительное направление.



Об этом сообщили «Тульские новости» со ссылкой на источники.

По данным Картотеки, ООО «АВРОРА-ГРИНН», в котором ранее учредителем был Игорь Бредихин, теперь принадлежит Виктору Кравцову (гендиректор ООО «Восход»). Изменения в состав учредителей были внесены 11 января 2018 года.

Согласно данным бухгалтерской отчетности за 2016 год, баланс компании на 31 декабря составлял 659448, дебиторская задолженность – 185618.

ГК «Аврора» называли виновной в порыве водовода в январе 2017 года, когда часть Пролетарского округа Тулы осталась без воды. В том же месяце ГК «Аврора» была признана стройкомпанией года. ООО «Восход» сейчас ведёт строительство ЖК «Вертикаль» на улице Шухова — срок сдачи домов уже несколько раз переносился.