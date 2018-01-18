Куда вложат деньги оборонки

Правительство России приняло решение о создании опорного банка для работы с деньгами оборонно-промышленного комплекса.



«Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчётов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование», — сообщили в Минфине.

Необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность России завершатся в ближайшее время, уточнили в ведомстве.

Правительство начало готовиться к финансовой защите оборонно-промышленного комплекса в связи с принятием в США в августе 2017 года нового пакета антироссийских санкций. Под принятый закон подпадут практически все ведущие предприятия российской оборонки, в том числе главные тульские предприятия.

Осенью прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект, который засекречивает список банков, работающих с гособоронзаказом. По состоянию на 1 октября в список входили восемь банков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург».