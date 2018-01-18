Ясногорские власти больше 30 лет не приводят в порядок дорогу к деревням

Жители трёх населённых пунктов в Ясногорском районе из-за ужасного состояния дороги оказались практически отрезаны от мира.



Неделю назад мы публиковали обращение одной из жительниц к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, которая пыталась привлечь к проблеме его внимание.

Однако ответом была лишь статья на местном паблике в соцсети, где жителей деревень назвали провокаторами.

Корреспонденты «Первого тульского» побывал в деревне Квашнино и увидели всё своими глазами.

«Вместо дороги к трём деревням в 20 километрах от Ясногорска ведёт распаханное поле. После съезда с асфальта на замерзшей пахоте – двух-трехметровые застывшие лужи, месиво изо льда, грязи, и глубоких борозд, пробитых техникой. Даже внедорожник намертво застревает, если лед проламывается, или комья земли цепляют за днище машины, и так — на протяжении 6 километров. При этом уже больше 30 лет местные власти не предпринимают никаких попыток привести проезжую часть в порядок», — говорится в сюжете.