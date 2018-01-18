Санаторий «Алексинские зори» скоро ликвидируют

В тульском правительстве прошло заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по зарплате и налогам.



В нём приняли участие представители прокуратуры, Следственного комитета, администраций Алексина и Ясногорского района, предприятий и организаций.

На заседании была рассмотрена ситуация в санатории «Алексинские зори», который задолжал работникам свыше 764 тысяч рублей и сейчас находится в процессе ликвидации.

Также был затронут вопрос о выполнении решения межведомственной комиссии от 19 октября 2017 года в отношении ООО «Водоподъём» Ясногорского района.