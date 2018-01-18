Авилов покофейничал с тульскими журналистами и рассказал о переменах

Глава администрации Тулы Евгений Авилов встретился с руководителями областных СМИ в одной из городских кофеен.



Он рассказал, какие перемены ждут Тулу и его жителей. Так, продолжится работа по развитию транспортного сообщения, будут реализовываться проект «Тульская набережная» и программа «Формирование комфортной городской среды на 2018—2022 годы», пообещал он.

Авилов рассказал, что администрация уже готовится встретить 2019 год в статусе «Новогодней столицы России». Специалисты изучают опыт других городов.

«Особое внимание будет уделено концепции украшения города и проведению праздничных мероприятий, обязательно с тульской изюминкой. И уже точно могу сказать, что туляков ждёт подарок – новая ёлка на главной площади, красивая и современная», — поделился он.