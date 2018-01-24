Скворцова рассказала, как сделать так, чтобы все больные получали выписанные им бесплатные лекарства

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала об идеальной схеме работы электронных рецептов в России.



«Пациент, который приходит, не должен ничего получать, он в базе есть — ему выписан электронный рецепт. Ему подсказывают, в какой аптеке самой близкой это есть, и в каких количествах, в каких дозах. Он идёт в эту аптеку, он есть в базе этой аптеки — ему просто выдают бесплатное лекарство. Это идеальный вариант», — рассказала она.

По её словам, электронные рецепты работают уже во всех регионах страны.

«Когда мы сейчас принимаем очередную поликлинику, выстроенную по современными технологиям, то мы с рабочего места врача видим остатки любого лекарства и на складе конкретном, и в аптеках, которые расположены в микрорайоне вокруг поликлиники», — пояснила Скворцова.

Министр при этом отметила, что пока регионы ещё различаются между собой по степени развитости технологии.