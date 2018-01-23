Тульская область попала в десятку самых инновационных регионов России

Ассоциация инновационных регионов России представила рейтинг инновационной активности регионов.



В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Москва и Татарстан. Далее расположились Томская, Новосибирская, Калужская, Московская, Ульяновская, Самарская и Тульская области.

В распределении мест в рейтинге учитывались несколько показателей: научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, социально-экономические условия для внедрения новых технологий.

К слабым инноваторам относятся семь субъектов РФ. Это Еврейская автономная область, Дагестан, Тува, Ненецкий автономный округ, Чечня, Ингушетия и Чукотка.