Около 40% предпринимателей в России неоднократно обращались за господдержкой

Торгово-промышленная палата России обнародовала результаты социологического опроса среди предпринимателей.



Около 45% респондентов не обращались за государственной поддержкой в институты развития. Основные причины — длительность и сложность процедур, условия предоставления финансовой поддержки, отсутствие транспарентности при принятии решений, недостаток информации о деятельности институтов развития и реализуемых ими программах.

При этом более 37% предпринимателей неоднократно обращались за поддержкой в институты развития, большинство из них рассчитывали получить именно финансовую поддержку в объёме до 50 млн рублей.

Около 90% участников опроса обращались за финансовой поддержкой в объёме до 10 млн рублей, при этом 23% её не получили, а 21% считают её неудовлетворительной.

Более 33% участвовавших в опросе получили банковские кредиты по льготным ставкам, 18% — поддержку по линии лизинговых программ, 16% — микрофинансирование, 15% — государственные и муниципальные субсидии для субъектов малого и среднего бизнеса, 14% — грантовую поддержку.

Чаще всего предприниматели обращались в Россельхозбанк, «Корпорацию МСП», Фонд содействия инновациям и «Сколково», а также региональные фонды поддержки.