В тульских школах создали советы по питанию

В каждой тульской школе теперь работают советы по питанию, рассказали в горадминистрации.



В их состав входят руководители учебных заведений, родители и старшеклассники.

Совет обсуждает предлагаемое меню, условия, в которых осуществляется приготовление пищи, возможности внесения изменений в меню.

Также члены совета сверяют списки учащихся, получающих льготное питание, с представленными родителями документами, проверяют санитарное состояние пищеблоков и подсобных помещений, исправность холодильного оборудования. Каждый член совета должен иметь санитарную книжку.