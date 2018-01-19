Сын бывшего премьера Фрадкова возглавит банк для гособоронзаказа

Пётр Фрадков возглавит опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам.



Он будет создан на базе Промсвязьбанка, говорится в заявлении министра финансов Антона Силуанова.

«Банк по своему размеру, наличию разветвлённой сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов», — подчеркнул Силуанов.

Пётр Фрадков — сын Михаила Фрадкова, бывшего главы правительства и экс-руководителя Службой внешней разведки России. Ранее Фрадков-младший значился первым зампредом Внешэкономбанка, а также заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства.