В Новомосковске по отпечаткам пальцев нашли преступника

В Новомосковске полиция поймала преступника, укравшего имущество знакомой, у которой находился в гостях.



Дождавшись, когда женщина заснёт после застолья с алкоголем, он забрал телевизор и бижутерию на сумму около 17 тысяч рублей.

В квартире были обнаружены отпечатки пальцев похитителя, эксперты-криминалисты установили личность мужчины. После этого полицейские выяснили его местонахождение и доставили в отдел МВД.

Это оказался 36-летний неработающий мужчина, он признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража).