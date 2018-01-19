Тульские «Панцири» отразили нападение условного противника в Подмосковье

ПВО Москвы отразили нападение условного противника в воздухе.



«Расчёты подразделений зенитных ракетных войск отработали перевод ЗРК С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» с боевого положения в походное, совершение марша в новый позиционный район, отражение нападения условного воздушного противника, а также заряжание пусковых установок зенитными управляемыми ракетами», – говорится в сообщении Минобороны.

В мероприятии в Подмосковье участвовали свыше 150 человек, включая командный состав соединений и частей ПВО и ПРО ВКС, представителей высших учебных заведений ВКС и промышленных предприятий.