Тульский Роскомнадзор расскажет всем желающим о защите персональных данных

30 января в тульском управлении Роскомнадзора пройдёт день открытых дверей, приуроченный к дате принятия №152-ФЗ «О персональных данных».



Руководители управления расскажут о контрольно-надзорной деятельности в области персональных данных и внедрении механизмов самоконтроля в области защиты прав субъектов персональных данных.

Участники мероприятия смогут получить разъяснения по существу проблемных вопросов правоприменительной практики в области персональных данных.

К участию в дне открытых дверей приглашаются все заинтересованные лица, деятельность которых связана с обработкой персональных данных.

Мероприятие состоится по адресу: Тула, ул. Смидович, 1А, каб. 11. Начало в 10:00 мск. Справки по телефонам: 33-81-31, 33-81-34.