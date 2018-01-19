Сайт Rupolit Устинова, писавшего о Дюмине, внесли в список экстремистских

В Екатеринбурге прекратил работу новостной портал Rupolit.net.



Причиной называют блокировку со стороны Роскомнадзора, какие-либо подробности пока неизвестны. В социальных сетях появилась информация, что ресурс заблокировали за «попадание в федеральный список экстремистских материалов».

«Это беспредел, непонятно за что блокировали. Были коммерсанты, которые угрожали через людей, что нас закроют. Но это норма журналистской работы. [Предприниматель] Андрей Биржин, например, обещал заблокировать. Будем обращаться в суд, оспаривать это», — цитирует Ura.ru руководителя сайта Александра Устинова.

На запрос издания в Роскомнадзоре ответили, что доступ к сайту ограничивается на основании требования Генпрокуратуры.

Несколько материалов на сайте были посвящены тульскому губернатору Алексею Дюмину и местным «околополитическим интригам». На днях здесь опубликовали статью о мусорном бизнесе в Тульской области.