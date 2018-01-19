В Тульской области егерь убил грибника, приняв его за кабана

42-летний житель Дубенского района признан виновным в причинении смерти по неосторожности.



Суд установил, что 7 октября 2017 года двое егерей искали в лесу около деревни Слобода искали кабана, раненого накануне во время охоты.

Посреди леса один из егерей увидел неподвижный силуэт, который принял за кабана, выстрелил по цели, попав при этом в грибника. В результате огнестрельного ранения мужчина скончался на месте.

Приговором Одоевского районного суда егерю назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев.