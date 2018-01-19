В Узловском районе мать с сыном-инвалидом живут в разваливающемся доме без удобств

Новомосковская певица Софья Фисенко, участница «Детского Евровидения-2016», рассказала в соцсети о проблеме в Узловском районе.



«В деревне Никольское живет Сорокина Светлана Анатольевна с 18-летним сыном Максимом. Он — инвалид (ДЦП). Вокруг на полтора километра пустые дома. Мать с больным сыном живет в ветхом доме, в котором нет удобств. Даже воды. Туалет на улице, но он уже совсем развалился.

Автомобильной дороги нет, грунтовая размыта. До ближайшего магазина 2 км. Но это еще не самое тяжелое испытание. За водой женщина ходит полтора километра по щиколотку в воде. Пока сын спит, она старается наносить воды, чтобы приготовить, постирать и т. д.

Семья нуждается в гигиенических средствах — памперсы, влажные салфетки, детские крема, присыпки, мыло. Бытовая химия — стиральный порошок, шампунь, зубная паста. Продукты питания. Это можно передать волонтерам, которые предоставят вам фотоотчет. Но самая большая нужда -стройматериалы. Дом практически разваливается. Возможно, смогут откликнуться строительные организации. И хоть как то помочь матери», — призвала Софья.

Желающие помочь могут связаться с волонтёром Лилией, которая помогает семье, по телефону +7 (919) 077-08-31. Но мы надеемся, что и власти не останутся равнодушными.