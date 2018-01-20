Двое туляков взломали дом и украли госнаграды

В Туле двоих мужчин будут судить за кражу госнаград.



23 сентября 2017 года ранее судимые 30-летний Алексей С. и 46-летний Юрий С. путём взлома проникли в один из домов по улице Щепкина в Туле и похитили чужое имущество на сумму свыше 26 тыс. рублей.

На одной из полок шкафа злоумышленники увидели госнаграды на имя Павлова и Романова и похитили три ордена «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги», медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За оборону Кавказа», орден «Ленина», орден «Трудового Красного знамени СССР», другие награды и удостоверения к ним.

Сейчас преступники находятся под стражей. Потерпевшей частично возмещён ущерб, гражданский иск по делу не заявлен.