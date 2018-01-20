Тульским «Панцирем» вооружили Сочи

В Сочи военнослужащие начали осваивать современное вооружение противовоздушной обороны.



На полигоне, где проходят военные учения, задействовано более 50 единиц техники, в том числе комплексы «Бук-М1» и полученный недавно военной частью в Сочи самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», разработанный в Туле.

В учебных мероприятиях принимают участие около 200 военнослужащих. Практические занятия идут в моделированной ситуации, при которой учитывается возможное использование противником средств радиоэлектронной борьбы, а также в условиях сложной военной обстановки.

Об учениях личного состава зенитной ракетной воинской части армейского объединения ВВС и ПВО Южного военного округа рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«В ходе учёбы на полигоне Ахштырь боевые расчёты ракетных комплексов отрабатывают задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей противника», — сказал он.

Военнослужащие выполняют нормативы по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое. В полевых условиях военнослужащие совершенствуют навыки выполнения нормативов по тактической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовкам.

Тульский «Панцирь-С1» может вести прицельную стрельбу прямо во время движения, что позволяет машине более эффективно прикрывать колонны техники от налётов авиации. Вооружение комплекса состоит из двух спаренных 30-мм зенитных автоматов 2А38М и 12 управляемых зенитных ракет (ЗУР) 57Э6. Масса боевой части ракеты составляет 20 килограмм.