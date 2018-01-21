Бывший замглавы Ясногорского района, отсидевший за коррупцию, влип в скандал (видео)

Бывший замглавы Ясногорского района по народному управлению и ЖКХ Вячеслав Романов оказался в центре скандала.



Тулячка Елизавета З. выложила видеозапись своего визита в жилищную организацию Ясногорска, где сейчас работает Романов. На видео за кадром она просит ответа на свой вопрос, но Романов выталкивает её за дверь и едва не выбивает из рук телефон. Ролик посмотрели уже свыше 8 тысяч человек.

«Живу в Туле, но так как раньше жила в Ясногорске, осталась там квартира. Решили ее продать, но не все так просто — необходимы справки из ЖЭО о составе семьи. Ну, соответственно, пошла за справками. Тут встала проблема: так как у них якобы нет домовой книги и картотеки, справки дать не могут, и так как я в своей квартире не зарегистрирована, то тоже не имею основания для получения данной справки. Поскольку начальника ЖЭО нет на рабочем месте, пошли к заму — Романову Вячеславу Евгеньевичу, а он, вместо того, чтобы решить проблему, начал кричать, что он ничем мне не обязан и выгонять меня из кабинета в грубой форме. А когда я попросила его представиться и уточнила, что он находится на рабочем месте, и я его на видео снимаю, — просто вышвырнул меня из кабинета», — цитирует девушку «МК».

Она уточняет, что вызвала наряд полиции.

"Сотрудники приехали, взяли мои показания, но сразу сказали, что, так как он бывший заместитель главы администрации [главы района – МК], вы ничего не добьётесь», — написала заявительница.

Интернет –аудитория в соцсети разделилась в своём мнении. Одни осуждают методы «общения» автора видео и оправдывают Романова. Другие сообщают, что знают экс-чиновника с другой стороны.

13 лет Вячеслав Романов оказался замешан в другой резонансной истории, которая стоила ему 9 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Он требовал с жителя Москвы 300 тысяч долларов за оказание «помощи» в получении земельного участка площадью 6 га на месте бывшей турбазы «Ока». При передаче 200 тысяч долларов Романова задержали сотрудники прокуратуры и ФСБ. Задержали тогда и главу Ясногорского района Дмитрия Быстрова, который получил 12 лет «строгача». На тот момент это была самая крупная выявленная взятка, когда-либо полученная чиновниками области. Быстрова и Романова также суд лишил права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.