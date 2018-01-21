Иванцов внёс в облдуму законопроект, где говорится о госземле, лесах и дачниках

Депутат Тульской областной Думы Михаил Иванцов на рассмотрение облдумы поправки в несколько региональных законов.



Изменения вносятся для приведения положений законов Тульской области в соответствие с нормами федерального законодательства.

Так, изменения вносятся в законы «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых в Тульской области» в части признания утратившими силу положений об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам для ведения дачного строительства и дачного хозяйства, «О лесах Тульской области» в части исключения положений о возможности заготовки гражданами древесины для собственных нужд в целях строительства, реконструкции отопления жилого строения, возведённого на дачном земельном участке, «Об установлении случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» в части исключения положений о возможности предоставления гражданам земельных участков для ведения дачного хозяйства.

Проект закона не потребует дополнительного финансирования из бюджета области. Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.

Бывший глава администрации Тулы и Ленинского района Михаил Иванцов — один из самых крупных землевладельцев среди региональных депутатов. Иванцов владеет 107 земельными участками на территории Тульской области. В 2016 году по сравнению с 2015 годом его владения увеличились почти в полтора раза. Все земли были приобретены после 2009 года.