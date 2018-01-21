Житель Донского, наехавший на полицейских, сядет на 1,5 года

В Новомосковске за применение насилия в отношении сотрудников полиции осуждён 26-летний житель Донского.



26 октября 2017 года в рамках проведения операции по противодействию незаконному обороту наркотиков сотрудники отдела специального назначения «Гром» управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД остановили автомобиль с людьми.

В ответ на законные требования сотрудников полиции находившийся за рулём мужчина, желая избежать задержания, личного досмотра и досмотра пассажиров машины, начал движение автомобиля, при этом совершил наезд и причинил повреждения старшему оперуполномоченному отдела специального назначения и стажёру.

Судом злоумышленнику назначено наказание по ч. 2 ст. 318 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.