В Пролетарском округе Тулы выросло число преступлений

В прокуратуре Пролетарского округа Тулы подвели итоги работы за 2017 год.



За 12 месяцев зафиксирован рост числа зарегистрированных преступлений с 931 годом ранее до 1079, из них 252 — особо тяжкие.

При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина количество правонарушений увеличилось с 3386 до 3617.

На незаконные правовые акты принесено 189 протестов, внесено 484 представления об устранении нарушений закона, 35 должностным лицам объявлены предостережения, предъявлено в суд 405 исковых заявлений на сумму 9,1 млн рублей, удовлетворено 411 исковых заявлений на сумму 9,8 млн рублей. По представлениям прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 474 должностных лиц, 175 человек были наказаны в административном порядке.

В следственные органы направлено 11 материалов, по всем возбуждены уголовные дела.

В сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних выявлено 543 нарушения, принесено 24 протеста, в суд направлено 25 исковых заявлений, внесено 91 представление, 87 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 30 — к административной ответственности, объявлено 8 предостережений.

За 2017 год в прокуратуру округа поступило 1648 обращений, что на 349 обращений меньше, чем в 2016 году (-17,5%). Чаще всего поступали обращения о нарушении федерального законодательства: 304 — в сфере ЖКХ, 135 — жилищного законодательства, 169 — трудового законодательства.

За 2017 год судами первой инстанции с участием государственных обвинителей прокуратуры рассмотрено 262 уголовного дела отношении 291 лица.

Всего при осуществлении надзора при приёме, учёте, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания за 2017 выявлено 2925 нарушений. В поднадзорные органы внутренних дел внесено 9 представлений об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 53 должностных лица.