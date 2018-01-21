Авторитет тульских врачей поднимут с помощью конкурса

В Тульской области по инициативе министра здравоохранения Андрея Третьякова стартует конкурс «Любимый доктор».



Он пройдёт с 1 февраля по 1 марта 2018 года среди сотрудников государственных медицинских учреждений региона.

Как рассказал замеминистра здравоохранения Владимир Грицаюк, конкурс призван определить лучших врачей, поднять авторитет медицинских профессий, подчеркнуть их социальную значимость.

На первом этапе участковые врачи поликлиник (терапевты и педиатры) заполнят анкеты, которые разместят в регистратурах. Пациенты смогут оценить качества врачей и проголосовать за них. На втором этапе голосовать придётся уже за врачей узких специализаций и сотрудников больниц.

Итоги конкурса подведут в марте. Победителям, которые наберут наибольшее число положительных отзывов, вручат благодарности и ценные подарки.