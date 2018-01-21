По прежнему маршруту?

Тульские сторонники Алексея Навального намерены всё-таки устроить «Забастовку избирателей» в один день с другими регионами.



Напомним, администрация Тулы не согласовала проведение шествия и митинга на площади Ленина 28 января. Несмотря на это, в штабе Навального намерены обжаловать это решение в суде и заявляют, что акция всё-таки пройдёт.

В прошлом году по итогам несогласованной антикоррупционной флешмоб-прогулки от Центрального стадиона Тулы до здания правительства были задержаны несколько десятков человек.