Органы ЗАГС Тульской области в 2107 году зарегистрировали снижение числа новорожденных на 12,35.



Как сообщила председатель областного управления по делам ЗАГС Татьяна Абросимова, в прошлом году появились на свет 13,6 тыс. детей, годом ранее — 15,4 тыс.

При этом первые дети в семьях составили 41%, вторые – 39%, третьи – 13%, четвёртые и последующие -7%. 51% новорожденных – мальчики, 49% — девочки, также на свет появились 114 пар двойняшек и 3 тройни.

Самыми популярными именами стали: для мальчиков — Артём, Максим, Александр, Дмитрий, для девочек — Виктория, Мария, София, Анна. Встречались и редкие имена: Анисья, Златослава, Марфа, Мира, Демид, Радомир, Ратибор, Климентий.

При этом на 9% возросло количество официальных браков — были образованы 10,4 тыс. пар. На 1,4% увеличилось и число разводов. Чаще расторгают брак пары, прожившие вместе менее пяти лет — 49% от общего числа зарегистрированных разводов.

Незначительно уменьшилась смертность — число записей регистрации смерти сократилось на 3%, и составило 24,7 тыс. актов.